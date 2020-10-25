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  25 октября 2020
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В России от коронавируса скончались свыше 26 тыс. человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 229 человек, передает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве– 68 и Санкт-Петербурге – 25.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в России превысило 26 тысяч и достигло 26 050 человек. Всего с начала пандемии коронавирус выявлен у 1 513 877 человек, из них выздоровели — 1 138 522, под медицинским наблюдением остается 348 791 пациент.

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