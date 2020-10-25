Зеленский проголосовал на местных выборах в Украине

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на местных выборах, а также принял участие во всенародном опросе, инициированном президентом. Об этом сообщает пресс-служба офиса глас=вы государства.

В Украине стартовали местные выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Первые результаты экзитполов огласят после их закрытия.

На местных выборах избираются новые составы сельских, поселковых, городских, районных и областных советов. Кроме того, каждые пять лет проводится переизбрание мэров, глав сел и поселков.

В этом году выборы состоятся по всей стране, кроме временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса и АР Крым. В частности, ЦИК отменила выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, по решению военно-гражданских администраций в этих регионах.