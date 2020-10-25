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  25 октября 2020
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Умер председатель Samsung Ли Гон Хи

CentralAsia (CA) -  Сегодня в возрасте 78 лет умер глава южнокорейской группы компаний Samsung Ли Гон Хи.

Причины смерти не сообщаются, но известно, что шесть лет назад он перенес сердечный приступ, после которого по состоянию здоровья отошел от оперативного руководства компанией.

Состояние Ли Гон Хи Forbes оценивается в $20,9 млрд. Он возглавил компанию Samsung в 1987 году после смерти своего отца Ли Бен Чхоля.

У предпринимателя осталось трое детей, преемником на посту председателя считается сын Ли Чжэ Ен. Дети главы Sаmsung заплатят 9 млрд долларов налогов за наследство. Старшая дочь возглавляет сеть отелей Samsung Hotel Shilla, второй достался Благотворительный фонд Samsung. Младшая дочь Ли Гон Хи покончила с собой в 2005 году.

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