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  25 октября 2020
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В центр Минска стягивают военную технику и силовиков. Фото
Минск, 25 октября
Минск, 25 октября
// Tut.By
Предыстория: Срок «народного ультиматума» Тихановской истекает сегодня. Что дальше будет в Беларуси?

CentralAsia (CA) -  В Минске сегодня с утра в разных частях города была замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками, сообщает белорусский портал Tut.By.

На площади Независимости и у музея ВОВ выставили ограждения. В некоторых районах выстаиваются цепи солидарности.

На 12:30 по времени Минска на вход и выход закрываются станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская. Поезда следуют без остановки на данных станциях.


Сегодня истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение насилия на улицах.

Читать полностью: https://finance.tut.by/news705315.html

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