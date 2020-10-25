В центр Минска стягивают военную технику и силовиков. Фото

Минск, 25 октября // Tut.By

CentralAsia (CA) - В Минске сегодня с утра в разных частях города была замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками, сообщает белорусский портал Tut.By.



На площади Независимости и у музея ВОВ выставили ограждения. В некоторых районах выстаиваются цепи солидарности.



На 12:30 по времени Минска на вход и выход закрываются станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская. Поезда следуют без остановки на данных станциях.

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Сегодня истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение насилия на улицах.

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