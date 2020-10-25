В центр Минска стягивают военную технику и силовиков. Фото

- Азия и мир, общество
- 15:42, 25 октября 2020
- Просмотров: 10919
|Предыстория: Срок «народного ультиматума» Тихановской истекает сегодня. Что дальше будет в Беларуси?
CentralAsia (CA) - В Минске сегодня с утра в разных частях города была замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками, сообщает белорусский портал Tut.By.
На площади Независимости и у музея ВОВ выставили ограждения. В некоторых районах выстаиваются цепи солидарности.
На 12:30 по времени Минска на вход и выход закрываются станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская. Поезда следуют без остановки на данных станциях.
Сегодня истекает срок «народного ультиматума», который экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований отставка президента Александра Лукашенко, освобождение всех политзаключенных и прекращение насилия на улицах.