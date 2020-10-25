В Катаре после заявлений Макрона об исламе объявили бойкот французских товаров

CentralAsia (CA) - В Катаре после заявлений Макрона об исламе объявили бойкот французских товаров, сообщает РИА Новости.



Французские сыры убрали с полок государственной торговой сети, вместо них теперь выставляют местный продукт. От французских продуктов отказался и французский ресторан Le Train Bleu.



Ранее сообщалось, что французский посол был отозван из Турции для консультаций после того, как Эрдоган посоветовал президенту Франции Макрону «лечить психику».



Таким высказыванием турецкий президент отреагировал на идею своего французского коллеги построить в стране «просвещенный ислам», «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Об этом Макрон высказался после жестокого убийства французского учителя чеченцем в Париже.