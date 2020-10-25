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  25 октября 2020
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В Австралии трехлетняя девочка умерла, проглотив батарейку

CentralAsia (CA) -  Трехлетняя австралийка Бритни Конуэй умерла через несколько дней после того, как проглотила батарейку, пишет РИА Новости.

Родители ребенка обратились к медикам после того, как девочку стало тошнить. Они не подозревали, что дочь могла что-то съесть.

«Я только что дала ей леденец и подумала, что она отгрызла слишком большой кусок и проглотила. Я посадила ее в гостиной и стала наблюдать. Затем ее вырвало еще два раза, и я вызвала врача. Но он просто подумал, что это пищевое отравление», - рассказала мать ребенка.

На следующий день у Бритни заболело горло и внезапно началось кровотечение из носа. Кроме того, она жаловалась на сильную боль в груди. Родители отвезли ее в больницу.

Однако врачи, не сделав рентген, заявили, что у девочки вирус и отправили ее домой. После возвращения состояние ребенка продолжило ухудшаться.

Спустя несколько дней мать нашла Бритни лежащей в луже крови, после чего вызвала скорую. Выяснилось, что девочка проглотила часовую батарейку, которая прожгла ей пищевод и попала в аорту. Ребенку сделали две операции, но спасти Бритни так и не удалось.

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