В Таджикистане число зараженных COVID-19 достигло 10 776 человек

- Таджикистан, общество
- 8:50, 26 октября 2020
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За сутки 53 человека были выписаны после выздоровления, случаев смерти не зафиксировано.
Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 776 человек, из них выздоровели 9889 пациентов, скончался 81 человек.
Коронавирус в Таджикистане
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