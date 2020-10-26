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  26 октября 2020
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В Таджикистане число зараженных COVID-19 достигло 10 776 человек

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане за прошедшие сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.

За сутки 53 человека были выписаны после выздоровления, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 10 776 человек, из них выздоровели 9889 пациентов, скончался 81 человек.

Коронавирус в Таджикистане
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