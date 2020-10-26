На утро 26 октября в Казахстане выявили 140 новых случаев коронавируса. Всего — 110 542

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 26 октября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 25;
- город Нур-Султан - 23;
- город Алматы - 15;
- Акмолинская область - 14;
- Павлодарская область - 12;
- Карагандинская область - 10;
- Северо-Казахстанская область - 9;
- Алматинская область - 8;
- Костанайская область - 6;
- Западно-Казахстанская область - 5;
- Актюбинская область - 4;
- Атырауская область - 3;
- Жамбылская область - 3;
- Туркестанская область - 2;
- Мангистауская область - 1.
Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлены 110 542 случая заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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