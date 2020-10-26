На утро 26 октября в Казахстане выявили 140 новых случаев коронавируса. Всего — 110 542

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 140 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 26 октября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 25;



- город Нур-Султан - 23;



- город Алматы - 15;



- Акмолинская область - 14;

- Павлодарская область - 12;

- Карагандинская область - 10;

- Северо-Казахстанская область - 9;

- Алматинская область - 8;

- Костанайская область - 6;

- Западно-Казахстанская область - 5;

- Актюбинская область - 4;



- Атырауская область - 3;



- Жамбылская область - 3;



- Туркестанская область - 2;

- Мангистауская область - 1.



Таким образом, всего в стране с начала пандемии выявлены 110 542 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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