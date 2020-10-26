В Узбекистане за сутки выявили 286 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - За сутки, 25 октября, в Узбекистане выявлено 286 случаев заболевания коронавирусом.

По данным Минздрава, за сутки скончались 4 больных коронавирусом и общий показатель летальных исходов достиг 549. В настоящее время из выявленных 65 388 пациентов выздоровело всего 62 615 человек, а показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 95 процентов.

Из 2 224 пациентов, которые проходят лечение в медицинских учреждениях страны, 279 находятся в тяжелом, а 76 – крайне тяжелом состоянии.