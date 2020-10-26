Уголовное дело в отношении узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева прекращено

CentralAsia (UZ) - Независимый журналист из Узбекистана Бобомурод Абдуллаев сообщил в своем видеообращении, обнародованном в Facebook’е, о прекращении возбужденного против него уголовного дела.

По словам Бобомурода Абдуллаева, 23 октября ему позвонил старший следователь Службы государственной безопасности Мансур Эргашев и попросил его явиться в Управление выезда за границу и оформления миграции МВД республики. В 16:00 по местному времени журналист явился в назначенное место вместе со своим адвокатом Арсланом Шаймардановым.

Когда Бобомурод Абдуллаев вошел внутрь здания, старший следователь СГБ Мансур Эргашев сообщил ему при местных журналистах и адвокате Шаймарданове о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении журналиста 29 июня этого года. Там же инспектор Управления выезда за границу и оформления миграции МВД Улмасбек Сабиров вручил Бобомуроду Абдуллаева новый паспорт для выезда за границу.

«Мне сообщили, что отныне в отношении меня не будет никаких уголовных преследований. Сказали, что я могу спокойно выезжать в любую страну мира. Также мне сказали, что я могу свободно передвигаться по территории Узбекистана. Кроме того, они сообщили, что в скором времени мне будут возвращены все мои вещи, которые были изъяты в рамках возбужденного в отношении меня уголовного дела», – сказал в своем видеообращении Бобомурод Абдуллаев, добавив, что сегодняшний день стал для него большим праздником.

Напомним, что 18 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подарил журналисту Бобомуроду Абдуллаеву трехкомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой в жилом комплексе Green Park в Ташкенте.

Спустя день после этого события Абдуллаев сообщил, что следователь СГБ Бахром Каримов угрожал ему тюрьмой.

8 августа узбекистанский журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан в Бишкеке сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана по запросу узбекской стороны. 22 августа его экстрадировали в Ташкент.

После восьмичасового допроса журналиста освободили, но возбужденное в отношении него уголовное дело не было прекращено. Силовые структуры Узбекистана до сих пор не уточнили, в чем обвинялся журналист.

Сам Бобомурод Абдуллаев после задержания в Бишкеке заявлял о том, что узбекские власти обвиняют его в написании антиправительственных статей под псевдонимом «Қора Мерган» («Черный стрелок»). Однако журналист категорически отрицал эти обвинения.

27 сентября 2017 года Бобомурод Абдуллаев был задержан сотрудниками СНБ (ныне СГБ – Ред.) в Ташкенте. После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело. Его обвинили в публикации статей под псевдонимом «Усман Хакназаров», которые якобы были направлены на свержение конституционного строя в Узбекистане. Бобомурод Абдуллаев признал, что использовал этот псевдоним, но авторство материалов, призывающих к насилию, отрицал.

В суде журналист заявлял, что в ходе следствия в отношении него применялись пытки. Прокурор просил суд приговорить Бобомурода Абдуллаева к пяти годам лишения свободы.

7 мая 2018 года Абдуллаев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 1 статьи 159 («Посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан») УК Узбекистана. Суд приговорил его к полутора годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и постановил освободить в зале суда.

Ряд авторитетных международных организаций, в частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Amnesty International , CPJ и другие приветствовали освобождение Бобомурода Абдуллаева в зале суда.