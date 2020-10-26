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  26 октября 2020
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Узбекистан планирует присоединиться к PayPal

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан, единственная страна в Центральной Азии, не подключенная к системе денежных переводов PayPal, также начал попытки перейти на эту систему.

Об этом 24 октября сообщил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Содиков на встрече с местными журналистами.

По словам министра, Центральный банк Узбекистана в настоящее время ведет переговоры с PayPal.

Содиков отметил, что в будущем планируется внедрение национальной системы денежных переводов, которая будет конкурировать с системой PayPal.

В 2018 году официальные лица пояснили, что система PayPal не будет работать в Узбекистане из-за действующих законов, которые не позволяют физическим лицам хранить деньги в иностранной валюте.

В октябре прошлого года в закон были внесены поправки, разрешающие открытие счетов за рубежом.

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

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