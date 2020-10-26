В Беларуси прошла самая многочисленная акция протеста за последний месяц. Видео, фото

Минск, 25 октября // Tut.by

CentralAsia (CA) - В нескольких городах Беларуси, в том числе и в Минске в воскресенье прошел 78-й день акций протеста сторонников оппозиции.

Вчера был день, в который истек срок объявленного Светланой Тихановской властям Беларуси «народного ультиматума» — его требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены.

Как пишет белорусский портал Tut.By, вчерашняя акция в Минске стала самой многочисленной за последний месяц.

Утром на улицы и проспекты Минска выехала спецтехника, центральные площади оцепили. Около полудня закрылись 12 станций метро, в это же время отключился мобильный интернет.



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Около двух часов дня группы людей стали активно стекаться к площади Свободы: здесь демонстранты уже вышли на проезжую часть и направились в сторону проспекта Независимости. Однако на пересечении Ленина и Интернациональной их встретил кордон.

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В итоге с площади Свободы колонна направилась по проспекту Победителей к стеле «Минск — город-герой». По пути в нее вливались новые потоки с Немиги, Зыбицкой, Богдановича, Мельникайте и проспекта Машерова.

Колонна стремительно увеличивалась в размерах — в ней участвовало не менее ста тысяч человек, указывает портал.

Когда голова колонны подошла к стеле, хвост находился на мосту через Немигу. От стелы колонна двинулась по проспекту Машерова в сторону улицы Богдановича.



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По Богдановича демонстранты дошли до площади Бангалор, и дойдя до пересечения с улицей Якуба Коласа, уперлись в кордон. Силовики перекрыли улицы, так что пройти дальше на улицу Якуба Коласа или проспект Независимости было невозможно.



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Колонна демонстрантов развернулась и пошла обратно к площади Бангалор. Кто-то повернул направо — в сторону Некрасова, кто-то на Кульман, но большая часть двигалась дальше и в конце концов уперлись в кордон на улице Орловской. Здесь около шести часов участники акции стали потихоньку расходиться.

Когда акция уже близилась к завершению, на Орловской прогремели многочисленные взрывы светошумовых гранат. Демонстранты бросились врассыпную по дворам. Один из взрывов раздался под окнами жилого дома — в подъезде выбило стекла. Минская милиция подтвердила, что применила спецсредства — для «пресечения противоправных действий протестующих».

Около 21:00 в сети появилось видео, как в одну из квартир на улице Орловской ворвались силовики, чтобы задержать протестующих, которые там укрывались.



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Вечером правозащитники сообщили о более чем 200 задержанных по всей стране. Среди задержанных были и журналисты. Акции протеста 25 октября прошли в Бресте, Витебске, Лиде, Гродно и Новополоцке.



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