За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 57 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 57 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 675 человек, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 181;

- Нур-Султан - 13 710;

- Атырауская область - 11 032;

- Карагандинская область - 10 010;

- Восточно-Казахстанская область - 8385;

- Западно-Казахстанская область - 6800;

- Шымкент - 5129;

- Алматинская область - 4813;

- Северо-Казахстанская область - 4106;

- Жамбылская область - 4078;

- Павлодарская область - 3953;

- Туркестанская область - 3347;

- Акмолинская область - 3341;

- Мангистауская область - 3274;

- Актюбинская область - 3223;

- Костанайская область - 3173;

- Кызылординская область - 3120.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения