За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 57 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 57 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 675 человек, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 181;
- Нур-Султан - 13 710;
- Атырауская область - 11 032;
- Карагандинская область - 10 010;
- Восточно-Казахстанская область - 8385;
- Западно-Казахстанская область - 6800;
- Шымкент - 5129;
- Алматинская область - 4813;
- Северо-Казахстанская область - 4106;
- Жамбылская область - 4078;
- Павлодарская область - 3953;
- Туркестанская область - 3347;
- Акмолинская область - 3341;
- Мангистауская область - 3274;
- Актюбинская область - 3223;
- Костанайская область - 3173;
- Кызылординская область - 3120.
Коронавирус в Казахстане
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