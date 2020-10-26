Из России на трёх автобусах вывезли 150 граждан Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В ночь на воскресенье, 25 ноября, 3 автобуса со 150 гражданами Узбекистана выехали в Ташкент из российских городов Екатеринбург, Челябинск и Тюмень.

По информации Генерального консула Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалома Хатамова, российская сторона обеспечила колонну сопровождением Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. Учитывая необходимость соблюдения всех санитарных правил, а также карантинных норм, установленных на территории России и Казахстана, по которым проходит маршрут, по данным Министерства транспорта Узбекистана, в автобусах предусмотрено всего 150 мест.

Стоимость пассажирского места в автобусе из Екатеринбурга в Ташкент примерно в 3 раза дешевле билета на самолет в аналогичном направлении. Ранее отправка сограждан автобусами из этих российских городов в Узбекистан не практиковалась, сейчас же Генконсульством совместно с другими заинтересованным ведомствами прорабатываются практические вопросы организации еще нескольких подобных рейсов.