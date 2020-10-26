В Узбекистане опровергли усиление мер изоляции из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - Усиления карантинных мер в стране со следующего месяца не планируется, заявила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана 25 октября.

В ведомстве отметили, что в электронных социальных сетях распространяется ложная информация о новых карантинных мерах в Узбекистане. При этом в министерстве официально заявляют, что правительство республики не планировало каких-либо изменений.

По состоянию на 23:00 25 октября официальное число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 65 388 (+286 за минувший день, сутками ранее +291).