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  26 октября 2020
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В Карабахе вступило в силу перемирие, достигнутое при посредничестве США
// AFP

CentralAsia (CA) -  В 8 утра по местному времени в Нагорном Карабахе вступило в силу перемирие, достигнутое при посредничестве США. Об этом сообщает ВВС.

Ранее стало известно, что главы МИД Армении и Азербайджана Зохраб Мнацаканян и Джейхун Байрамов пришли к соглашению о гуманитарном перемирии в Карабахе с 08:00 местного времени 26 октября.

«США оказали содействие активным переговорам между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха», - говорится в коммюнике госдепа США.

Можно отметить, что до этого стороны дважды пытались договориться о прекращении огня для обмена военнопленными и заложниками, а также для сбора тел погибших с поля боя. Однако договор очень скоро нарушался, при этом Баку и Ереван обвиняли друг друга в несоблюдении перемирия.

Между тем в воскресенье президент Алиев объявил, что азербайджанская армия взяла под свой контроль районный центр Кубатлы — один из семи районов Азербайджана, которые оставались под контролем армянских сил после прекращения огня в 1994 году.

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