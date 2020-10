Трамп поздравил глав Азербайджана и Армении с соглашением о перемирии

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с соглашением о перемирии.



«Поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, которые только что договорились следовать прекращению огня, начиная с полуночи (по вашингтонскому времени, 8:00 по местному времени). Много жизней будет спасено», - написал Трамп в Твиттере.

Congratulations to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev, who just agreed to adhere to a cease fire effective at midnight. Many lives will be saved. Proud of my team @SecPompeo & Steve Biegun & @WHNSC for getting the deal done!