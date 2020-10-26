Россия вывезла 169 граждан из Туркменистана

CentralAsia (TM) - Посольство России в Туркменистане организовало очередной вывозной рейс из Туркменабата в Москву.

Согласно сформированным спискам, сегодня в московский аэропорт «Домодедово» рейсом S78536 авиакомпании «Сибирь» вылетели 169 человек, сообщили в российском посольстве.

Это четвёртый рейс авиакомпании «Сибирь» с марта 2020 года, когда было временно приостановлено выполнение регулярных авиарейсов.