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  26 октября 2020
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Россия вывезла 169 граждан из Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Посольство России в Туркменистане организовало очередной вывозной рейс из Туркменабата в Москву.

Согласно сформированным спискам, сегодня в московский аэропорт «Домодедово» рейсом S78536 авиакомпании «Сибирь» вылетели 169 человек, сообщили в российском посольстве.

Это четвёртый рейс авиакомпании «Сибирь» с марта 2020 года, когда было временно приостановлено выполнение регулярных авиарейсов.

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