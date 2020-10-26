В Узбекистане в каждом регионе создадут по одному частному университету

- Узбекистан, общество
- 10:56, 26 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - К 1 сентября 2021 года в каждом регионе Узбекистана будет создано как минимум одно негосударственное высшее учебное заведение.
Об этом сообщил заместитель министра высшего и среднего специального образования Узокбой Бегимкулов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.
В официальном сообщении Минвуза не уточняется, сколько всего будет открыто частных университетов .
Если, как отмечается, подует открыто по одному вузу в Ташкенте и Республике Каракалпакстан и в 12 областях, то в течение года в стране может быть открыто не менее 14 частных университетов.
Об открытии в Узбекистане частных вузов впервые сообщили два года тому назад.