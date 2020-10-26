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  26 октября 2020
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В Казахстане возобновили работу кинотеатры

CentralAsia (KZ) -  По решению Межведомственной комиссии при правительстве Казахстана с 26 октября будут поэтапно возобновляться деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости.

«С 26 октября возобновить работу кинотеатров с заполняемостью не более 30 процентов, с соблюдением дистанции и масочного режима», - сообщили в МВК.

Как пишет Tengrinews.kz, в первый день работы кинотеатров зрителям покажут отечественную комедию «Любовь на миллион».

Также зрители увидят драму «Мулан» режиссера Ники Каро и боевик «Довод» Кристофера Нолана.

По состоянию на 26 октября в Казахстане коронавирус выявлен у более 110,5 тыс. человек, скончались — 1825.

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