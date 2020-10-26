В Туркменистане проживает самая пожилая женщина в мире - 120-летняя Аджапсолтан Хаджиева

CentralAsia (TM) - Жительнице Марыйского велаята Аджапсолтан Хаджиевой в этом году исполнилось 120 лет. Туркменка, родившаяся в 1900 году, считается самой старой из ныне живущих в мире, сообщает газета «Туркменистан».

Аджапсолтан Хаджиева родилась в генгешлике Бабасары Марыйского этрапа Марыйского велаята. В молодости она занималась фермерством, ткацким делом, смотрела за скотом. Всегда она пользовалась большим уважением среди односельчан. Ее муж Хаджи ага умер от ранней болезни.

Сообщается, что её сыну Ата Хаджиеву сейчас 86 лет.

Его 120-летняя мать Аджапсолтан делится секретами здоровья со своими внуками. По ее мнению, чтобы жить долго и счастливо, надо вести честную жизнь, не бегать от физического труда и правильно питаться.

«Вы должны много гулять, контролировать, что вы едите и пьете, и, самое главное, - мир внутри нас и спокойная, мирная жизнь в нашей стране», - уверена Аджапсолтан.

Сын с невесткой подарили ей 12 внуков. А теперь у нее 67 правнуков и 32 праправнука.

В этом году долгожительница была награждена юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Согласно данным Википедии, Кейн Танака из Японии была названа самым старым человеком в мире и внесена в книгу рекордов Гиннеса как самый долгоживущий человек в мире. Сейчас ей 117 лет. Танака говорит, что доживет до 120 лет. Японская женщина была указана как старейший житель мира в прошлом году в возрасте 116 лет. Ей удалось снова сохранить свое имя в списке в этом году. Раньше самым старым живым человеком в мире был другой японец Тио Мияко. Он умер в июле 2018 года в возрасте 117 лет. Сегодня Япония известна как самая долгоживущая страна в мире. В стране официально зарегистрировано большое количество людей старше 100 лет.