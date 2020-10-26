В США на президентских выборах досрочно проголосовали более 59 млн человек

// AP Photo / Tony Dejak

CentralAsia (CA) - На президентских выборах в США досрочно проголосовали более 59 миллионов человек.



Как сообщает ТАСС, лидирующим по числу избирателей штатом, где американцы досрочно отдали свой голос на выборах, остается Техас — 7,193 млн человек. Затем идут штаты Калифорния (6,500 млн), Флорида (5,722 млн) и Северная Каролина (3,100 млн).



Количество досрочно сделавших свой выбор превышает миллион в штатах Джорджия, Мичиган, Висконсин, Вирджиния, Иллинойс, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Нью-Джерси, Аризона, Колорадо, Вашингтон, Миннесота, Массачусетс.



На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут Дональд Трамп и Джо Байден.

