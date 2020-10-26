Для преодоления кризиса пандемии, необходимо лучше готовиться к чрезвычайным ситуациям, - Генсек ООН

Антониу Гутерриш // EPA-EFE

CentralAsia (CA) - Для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19, необходимо лучше готовиться к чрезвычайным ситуациям, прислушиваться к мнению ученых и действовать сообща в духе солидарности. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН в видеопослании к участникам Cаммита по здравоохранению.



Саммит стартовал в воскресенье в Берлине. Он проходит при поддержке Всемирной организации здравоохранения с участием 2500 делегатов-представителей государств, международных организаций и научного сообщества. Участники встречи обсудят глобальные проблемы здравоохранения и пути их решения.



В своем видеопослании саммиту Антониу Гутерриш напомнил о разрушительных последствиях пандемии коронавируса: 42,9 миллиона заразившихся и почти 1 миллион 147 тысяч умерших. Эта пандемия, по его мнению, показала неэффективность глобальных систем здравоохранения, которые не смогли надлежащим образом отреагировать на чрезвычайную ситуацию.



На сегодняшний день из-за пандемии почти на 500 млн сократилось число рабочих мест. Ежемесячные потери мировой экономики составляют около 375 миллиардов долларов. Резко выросли масштабы насилия против женщин, а психические заболевания стали «кризисом внутри кризиса». Около 24 миллионов детей лишились возможности учиться, передает Центр новостей ООН.



«COVID-19 еще больше отдаляет нас от осуществления того, что задумано и намечено в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», - сказал глава ООН.



Глава ООН напомнил, что доступ к здравоохранению — это право, в котором сегодня отказывают миллиардам людей во всем мире. Многие не могут позволить себе медицинскую помощь из-за ее высокой стоимости. Гутерриш считает, что всеобщее медицинское страхование — это путь к качественному, справедливому и доступному для всех медицинскому обслуживанию.



Также Гутерриш заявил, что сегодня как никогда необходимо опираться на науку и действовать в духе единства и солидарности. Именно это, по его мнению, вкупе с проверенными средствами сдерживания вируса — масками, физической дистанцией и гигиеной рук — поможет победить пандемию.

