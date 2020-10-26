В Берлине прошли акции протеста против ограничений из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Противники ограничительных мер, введенных в Германии в связи с пандемией коронавируса, устроили акцию протеста в Берлине в воскресенье. По данным полиции, к началу демонстрации на площади Александерплатц собрались около 2000 человек, передает немецкий телеканал Deutsche Welle.



Поскольку участники не соблюдали минимальную дистанцию и были без защитных масок, правоохранительные органы запретили проведение мероприятия, однако несколько сотен человек проигнорировали призыв полиции разойтись и продолжили движение по Карл-Маркс-аллее. Демонстранты выкрикивали лозунги «Мы здесь, мы шумим, потому что нас лишают свободы» и «Мы - народ», били в барабаны и гудели в свистки. В толпе были также семьи с детьми и пожилые люди.



Еще несколько демонстраций в Берлине прошли у Бранденбургских ворот и Колонны победы в парке Тиргартен.



Ранее в ночь на воскресенье, 25 октября, неизвестные забросали бутылками с горючей смесью здание Института имени Роберта Коха в Берлине. Полицию вызвал один из охранников, поздно ночью увидевший, как злоумышленники швыряют в здание «коктейли Молотова». Одно из окон в здании было разбито. Вспыхнувшее пламя потушил сотрудник охраны. Задержать преступников не удалось.



Отделение госбезопасности земельного ведомства уголовной полиции начало расследование по факту попытки поджога, однако полиция также не исключает политический мотив. Институт имени Роберта Коха публикует данные о ситуации в Германии на фоне пандемии коронавируса и разрабатывает рекомендации по борьбе с распространением заболевания.