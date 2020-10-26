В городах Узбекистана ощущалось землетрясение до 4 баллов, произошедшее на границе Таджикистана и Кыргызстана

- Узбекистан, происшествия
- 11:50, 26 октября 2020
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CentralAsia (UZ) - По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 26 октября в 08:10 по ташкентскому времени (в 03:10 по Гринвичу) произошло землетрясение в пограничной области Таджикистана и Кыргызстана.
Координаты: 39,49 градуса северной широты; 71,75 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,9. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 292 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Ташкент : 292 км, 2 балла
Наманган : 168 км, 3 балла
Андижан : 152 км, 3 балла
Фергана : 99 км, 4 балла
Гулистан : 276 км, 2 балла
Джизак : 341 км, 2 балла
Самарканд : 411 км, 2 балла.
Данных о разрушениях нет.