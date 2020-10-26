ГКНБ Таджикистана прокомментировал конфликт между пограничниками Кыргызстана и гражданами Таджикистана на границе

CentralAsia (TJ) - Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана прокомментировал конфликт между пограничниками Кыргызстана и гражданами Таджикистана на границе.



«25 октября в 15:30 жители села Ходжаи Аъло Исфаринского района внутри села заменяли старые обветшалые трубы. В это время к селу приблизились 25-30 вооруженных пограничников Кыргызской Республики и потребовали от жителей прекратить работу. Они заявили, что место работы граждан Таджикистана является спорной территорией и открыли огонь из огнестрельного оружия в сторону населения.



Жители Ходжаи Аъло не пострадали. Работы на месте конфликта временно приостановлены.



Между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана ведутся переговоры с участием представителей исполнительных органов государственной власти двух стран», - говорится в сообщении ведомства.



В ГКНБ РТ заявили, что этот участок является территорией Таджикистана.



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