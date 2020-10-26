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  26 октября 2020
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ГКНБ Таджикистана прокомментировал конфликт между пограничниками Кыргызстана и гражданами Таджикистана на границе
Предыстория: На кыргызско-таджикской границе произошла перепалка между пограничниками Кыргызстана и гражданами Таджикистана

CentralAsia (TJ) -  Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана прокомментировал конфликт между пограничниками Кыргызстана и гражданами Таджикистана на границе.

«25 октября в 15:30 жители села Ходжаи Аъло Исфаринского района внутри села заменяли старые обветшалые трубы. В это время к селу приблизились 25-30 вооруженных пограничников Кыргызской Республики и потребовали от жителей прекратить работу. Они заявили, что место работы граждан Таджикистана является спорной территорией и открыли огонь из огнестрельного оружия в сторону населения.

Жители Ходжаи Аъло не пострадали. Работы на месте конфликта временно приостановлены.

Между пограничниками Таджикистана и Кыргызстана ведутся переговоры с участием представителей исполнительных органов государственной власти двух стран», - говорится в сообщении ведомства.

В ГКНБ РТ заявили, что этот участок является территорией Таджикистана.

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