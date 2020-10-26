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  26 октября 2020
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В Узбекистане ожидается понижение температуры воздуха до -2°

CentralAsia (UZ) -  На Узбекистан надвигаются холода. Об этом сообщает Узгидромет.

27 октября на северные районы республики, 28-29 октября на всю территорию Узбекистана через Поволжье ожидается вторжение холодной воздушной массы с Европейской части России (Московская область).

27-28 октября по Узбекистану местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.

28-29 октября температура воздуха понизится ночью до 0-3° тепла, местами заморозки до 1-2° мороза, днем до 10-13° тепла.

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