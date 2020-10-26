В Узбекистане состоялся вебинар о мерах по дальнейшему расширению финансовой поддержки экспортной деятельности

CentralAsia (UZ) - В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана состоялся вебинар, посвященный вопросам реализации указа президента «О мерах по дальнейшему расширению финансовой поддержки экспортной деятельности», а также существующих и вновь внедряемых мер стимулирования экспортной деятельности и практической поддержки экспортеров.



Как сообщила пресс-служба ведомства, в вебинаре приняли участие руководство министерства и Агентства продвижения экспорта, органов местной власти Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкент, более 2000 предпринимателей и экспортеров.



«В условиях глобального экономического кризиса, вызванного последствиями пандемии COVID-19, одним из важнейших приоритетов для государства становится дальнейшее стимулирование экспортной деятельности. Именно поэтому принятие указа президента, к реализации которого уже приступило министерство, мы рассматриваем как гармоничное продолжение уже начатых мер содействия экспортерам. А создание Фонда поддержки экспорта станет завершающим элементом формирования Национальной системы поддержки экспорта», - сказал первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли А.Воитов.



Участники вебинара птакже рассмотрели дополнительные привилегия для экспортеров, предусмотренные утвержденным документом – а это новые преференции в виде компенсаций и поручительств, предоставляемых предприятиям-экспортерам со стороны Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности, увеличениемаксимального размера поручительства по кредитам коммерческих банков с одновременным снижением комиссии, упрощение процедур получения компенсаций и другие меры финансовой поддержки экспортной деятельности.



Также в ходе вебинара было отмечено, что особый упор делается на непосредственной работе с предпринимателями и экспортерами – в стране создана и эффективно функционирует правительственная комиссия по вопросам развития экспорта и инвестиций, основной задачей которой являются координация деятельности министерств, ведомств, отраслевых объединений, местных органов власти, коммерческих банков и дипломатических представительств Узбекистана за рубежом, направленной на выявление и решение проблем, с которыми сталкиваются экспортеры при производстве и реализации продукции за рубеж. Члены Комиссии регулярно совершают выезды в регионы, где посредством прямого диалога с предпринимателями, вскрываются как системные вопросы, препятствующие увеличению экспортного потенциала и наращиванию экспортных поставок, так и вопросы отдельных предприятий-экспортеров.



В ходе вебинара выступил председатель Ассоциации экспортеров Узбекистана М.Умаров, рассказавший о наиболее актуальных проблемах в сфере экспорта и эффективном сотрудничестве с Министерством инвестиций и внешней торговли и Агенством продвижения экспорта по решению данных проблем.

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