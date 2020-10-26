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  26 октября 2020
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Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в Беларуси
// Tut.by

CentralAsia (CA) -  Оппозиционный лидер Беларуси и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки в стране.

Она уточнила, что забастовка начнется в понедельник, 26 октября. «Беларусы сделают этот шаг, потому что их слово — закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие — солидарность», - написала она в своем «Телеграме».

Комментируя прошедший 25 октября марш оппозиции, Тихановская отметила, что жители страны готовы давать слово и отвечать за него. «Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит, этот режим не достоин белорусского народа. Значит, этот режим теряет власть», - добавила оппозиционер.

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