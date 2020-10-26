Ученые объяснили бессимптомное протекание коронавируса у некоторых людей

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CentralAsia (CA) - Ученные из США и Китая объяснили бессимптомное протекание коронавируса у большинства зараженных.

Исследователи утверждают, что большое число бессимптомных носителей COVID-19 может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью к инфекции, пишут «Известия».

При толерантности к вирусу организм хорошо уживается с патогеном из-за слабой защитной реакции. Такие инфицированные хорошо себя чувствуют и могут даже не подозревать о своей болезни. Однако вирус еще долгое время будет жить в организме зараженого и выделяться в окружающую среду. Подобный феномен описан для туберкулеза, холеры и других инфекций. Пока это лишь гипотеза, подчеркивают исследователи.

Феномен бессимптомников COVID-19 изучают ученые всего мира. Преобладает теория, что иммунная система таких людей настолько эффективно борется с вирусом, что они не болеют. Однако некоторые ученые уверены, что агрессивный иммунный ответ и выделение антител — это только часть объяснения того, почему люди заражаются, но у них нет симптомов СOVID-19. Существует явление, известное как толерантность к болезням. Это состояние организма, при котором иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается отторгнуть его. В результате организм не борется с болезнью, не запускаются воспалительные и защитные процессы, поэтому у заболевшего нет симптомов.

Случаи трех пациентов с толерантностью к коронавирусу недавно описали специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине. У всех троих подтвержден COVID-19 по тесту ПЦР. Они поступили в больницы со стойким вирусным присутствием, которое наблюдалось в течение как минимум 50 дней. Все трое были пожилого возраста — от 50 до 60 лет.

«Удивительно, но у всех трех пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе гипертония и диабет, оба из которых являются хорошо установленным фактором риска серьезности заболевания и смерти из-за COVID-19», - подчеркнули исследователи. «Несмотря на эти основные заболевания, у пациентов были минимальные симптомы или их отсутствие, но вирусное присутствие сохранялось в течение продолжительных периодов времени. Мы предполагаем, что из-за высокой толерантности к вирусу у этих пациентов развился ограниченный противовирусный и противовоспалительный ответ хозяина, который приводил к минимальным симптомам или их отсутствию. В то же время ограниченный противовирусный и противовоспалительный ответ хозяина позволил вирусу сохраняться в течение длительных периодов времени», - пришли к выводу медики.

Ранее свое мнение на счет толерантности к коронавирусу высказали и ученые из США. Толерантность принимает разные формы в зависимости от инфекции, говорится в их статье в Scientific American. Например, при заражении холерой, которая вызывает водянистую диарею (возможна быстрая смерть из-за обезвоживания), организм может задействовать механизмы, поддерживающие баланс жидкости и электролитов. Во время других инфекций человек способен менять метаболизм или активировать кишечных микробов.

Исследователи рассматривают бессимптомные инфекции как свидетельство того, что у людей наблюдается толерантность к болезням. К примеру, это актуально для многих из 1,5 млрд людей во всем мире, которые живут с гельминтами в кишечнике.

«Несмотря на то что эти черви — очень большие организмы, они мигрируют через ваши ткани и вызывают повреждения, у многих людей симптомы отсутствуют. Они даже не знают, что инфицированы», - говорит профессор иммунологии в Университете Макгилла Ира Кинг.

Ситуация с COVID-19 может быть схожа с туберкулезом: большинство заболевших — носители инфекции без видимых симптомов.

«С такими вещами, как коронавирус, я думаю, это будет очень похоже на туберкулез, когда вам нужно идеальное количество воспаления, чтобы контролировать вирус и не повредить легкие», — сообщил Scientific American иммунолог из Университета штата Мичиган Эндрю Олив.

Изначально феномен толерантности обнаружили в растениях, для них он хорошо охарактеризован. За последние годы стало ясно, что в случае инфекций человека это явление также играет важную роль. Среди таких заболеваний особое место занимают бактериальные и вирусные респираторные инфекции, сообщил «Известиям» и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Андрей Васин.

«Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию. При определенных условиях эти две стратегии могут вступить в конфликт друг с другом. Например, иммунный ответ при попытке избавиться от патогена причиняет больший вред организму, чем сам патоген. С другой стороны, противовоспалительные реакции, направленные на возникновение толерантности к инфекции, могут привести к угнетению иммунитета и неспособности организма противостоять инфекции. Поэтому тонкий баланс между этими двумя процессами в конечном итоге обеспечивает успешное противостояние организма болезни», - считает Андрей Васин.

Есть еще один феномен, объясняющий невосприимчивость людей к коронавирусу, полагают ученые. Люди с определенными мутациями в генах не могут заразиться коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре. «Ученые выяснили, что мутации в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки», - говорится в сообщении ведомства. Однако в этом случае речь именно о невозможности заражения, а не о бессимптомном носительстве.

Ученые отмечают, что в случае с COVID-19 до сих пор непонятно, что определяет исход заболевания. И дело здесь не столько в вирусе, сколько в организме инфицированного. Если же говорить о толерантности, то сам феномен требует дальнейшего изучения, и пока делать окончательные выводы преждевременно.