Узбекистан планирует привлечь из Китая до $5 млрд инвестиций в год

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте на дня в формате видеоконференции состоялось обсуждение сотрудничества с Китаем и Республикой Корея.

По данным Министерства по иностранных инвестициям, к 2025 году ежегодный объем инвестиций из КНР планируется довести до 5 млрд долларов, а из Республики Корея – до 1 млрд долларов. При этом, объем годового экспорта в КНР к 2025 году должен составить не менее 3 млрд долларов, а в Республику Корея – не менее 800 млн долларов.

По итогам обсуждения ответственным руководителям были даны дополнительные адресные поручения по изучению всех совместных проектов, подготовке обновленных "дорожных карт" по их ускоренной, качественной и своевременной реализации, а также разработке новых перспективных программ на следующий год.

В обсуждении, прошедшем под руководством заместителей министра инвестиций и внешней торговли Азиза Воитова и Лазиза Кудратова, приняли участие первые лица министерств, ведомств и отраслевых объединений.