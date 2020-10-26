Число зараженных коронавирусом в мире превысило 43 миллиона

CentralAsia (CA) - Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 43 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, в мире на данный момент коронавирусом заражены 43 009 938 человек, число скончавшихся составляет 1 153 861 человека.

По количеству зараженных и скончавшихся на первом месте из 189 стран и территорий находятся США — 8,6 млн и 225,2 тыс соответственно. На втором месте по числу зараженных идет Индия, там коронавирус выявлен у 7,9 млн человек, скончались более 119 тыс. человек, на третьем месте находится Бразилия — 5,3 млн, по числу умерших страна занимает второе место после США, в южноамериканской стране от COVID-19 скончались 157,1 тыс. человек.