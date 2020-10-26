Фото — Как будет выглядеть новый Заяц из перезапуска «Ну, погоди!»

CentralAsia (CA) - Киностудия «Союзмультфильм» представил окончательный визуальный образ Зайца из перезапуска мультфильма «Ну, погоди!». Новый образ выбран из более чем 30 вариаций, сообщает пресс-служба студии.



Сообщается, что Зайца будет озвучивать шоумен Дмитрий Хрусталев, а Волка — Гарик Харламов.



«Наша творческая группа долго искала современное воплощение озорного героя, было создано более 30 вариаций образа. Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», - рассказала генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская.



Работу над перезапуском «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии.

Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана – барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта «Роза Хутор». На данный момент запланирован выпуск 52 серий, целевая аудитория мультсериала – дети 6-8 лет. Премьера мультфильма состоится зимой этого года.