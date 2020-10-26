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  26 октября 2020
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Коронавирусом переболел 91 депутат Госдумы

CentralAsia (CA) -  В России коронавирусом переболел 91 депутат Госдумы, 38 сейчас на больничной койке, 1 в реанимации. Об этом сегодня во время встречи с Владимиром Путиным сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

«Конечно, мы принимаем определенные меры, чтобы сохранить работоспособность парламента, но если посмотреть по итогам уже того периода, который прошёл, у нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет», - сказал председатель.

Володин добавил, что депутаты проходят такое же лечение, как и все граждане, а медицинскую помощь получают «там, где болезнь прихватила».

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