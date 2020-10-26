Коронавирусом переболел 91 депутат Госдумы

CentralAsia (CA) - В России коронавирусом переболел 91 депутат Госдумы, 38 сейчас на больничной койке, 1 в реанимации. Об этом сегодня во время встречи с Владимиром Путиным сообщил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.



«Конечно, мы принимаем определенные меры, чтобы сохранить работоспособность парламента, но если посмотреть по итогам уже того периода, который прошёл, у нас 91 депутат переболел либо сегодня болеет», - сказал председатель.



Володин добавил, что депутаты проходят такое же лечение, как и все граждане, а медицинскую помощь получают «там, где болезнь прихватила».

