В России за сутки коронавирусом заразились более 17 тыс. человек

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 17 347 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 803 (27,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 531 224 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 57,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 476 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 354 238 человек.