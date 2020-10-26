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  26 октября 2020
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В России за сутки коронавирусом заразились более 17 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 17 347 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 октября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 803 (27,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 531 224 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 57,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 476 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 354 238 человек.

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