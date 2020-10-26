В Туркменистане могут ввести полный локдаун с 1 ноября - СМИ

CentralAsia (TM) - В правительстве Туркменистане рассматривают вопрос о серьёзном усилении мер предотвращения распространения коронавируса.

Это связано со вспышкой COVID-19 в дашогузской женской колонии DZ-K/8, где, как рассказал информированный источник Азатлыка, ситуация остаётся тяжёлой. Источники Азатлыка утверждают, что к данному моменту у 500 женщин-заключённых в колонии выявлен COVID-19. Также обостряется эпидемиологическая ситуация в Лебапском велаяте, где 10 дней назад в карантинной зоне у нескольких человек был выявлен COVID-19. По утверждению нашего источника в рамках усиленных карантинных мер, в частности с 1 ноября могут приостановить внутренние авиарейсы, полностью закрыть передвижение между регионами, запретить частные массовые мероприятия.

«Решение пока не принято, но ожидается, что с 1 ноября будет полная изоляция регионов вплоть до приостановки внутренних авиарейсов, запрета передвижения между регионами, особенно въезд в Ашхабад из других регионов. Строжайший запрет мероприятий, как свадьбы, садака, поминок. Более того, могут серьёзно ограничить и нахождение людей вне дома», утверждает источник Азатлыка.

Азатлык пока не смог получить дополнительного подтверждения из других независимых источников.

В Туркменистане уже действуют такие карантинные меры, как масочный режим, полная приостановка пассажирского железнодорожного движения, жёсткие ограничения на передвижение транспорта между велаятами страны. Действие этих мер, введённых в июле этого года, регулярно продлевается. Так 15 октября в очередной раз было объявлено о продлении ограничительных мер до 15 ноября.

Теперь же идёт речь о полном локдауне, когда могут строго ограничить не только передвижение людей, но и их выход на улицу.

«В колонии Дашогуза заболели более 500 женщин-заключённых. Ситуация серьёзная. У большинства двухсторонняя пневмония и серьёзное поражение лёгких. Заболевших изолировали от остальных, но в условиях данного учреждения полной изоляции и разделения не удаётся обеспечить. Основная причина переполненность колонии», говорит источник.

Источник, с которым Азатлык связался 24 октября, не смог уточнить сколько заключённых женской колонии скончалось с начала вспышки. Он сказал, что ему известно только «то, что умерших много».

Власти Туркменистана с самого начала глобальной пандемии продолжают утверждать, то в стране нет коронавируса. Туркменские чиновники продолжают утверждать, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.