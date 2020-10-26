Число жертв коронавируса в России за сутки увеличилось на 219 человек
- Азия и мир, общество
- 13:54, 26 октября 2020
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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 219 человек, передает оперативный штаб.
Большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 62 и Воронежской области – 12.
Таким образом, общее количество жертв коронавируса в России достигло 26 269 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 531 224 человек, из них выздоровели — 1 146 096, под медицинским наблюдением остаются 354 238 пациентов.