Чили отказалась от конституции Пиночета

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CentralAsia (CA) - Жители Чили на общенациональном референдуме подавляющим большинством голосов высказались за смену конституции.

Как сообщает ВВС, решение о его проведении было принято в прошлом году после того, как более миллиона человек вышло на улицы с требованием реформы.

Чилийцы были недовольны тем, что принятая в 1980 году еще при военном диктаторе Аугусто Пиночете конституция заложила основы неравенства в обществе, отдав частному сектору контроль над здравоохранением, образованием и пенсиями.