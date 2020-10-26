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  26 октября 2020
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Чили отказалась от конституции Пиночета
// Getty Images

CentralAsia (CA) -  Жители Чили на общенациональном референдуме подавляющим большинством голосов высказались за смену конституции.

Как сообщает ВВС, решение о его проведении было принято в прошлом году после того, как более миллиона человек вышло на улицы с требованием реформы.

Чилийцы были недовольны тем, что принятая в 1980 году еще при военном диктаторе Аугусто Пиночете конституция заложила основы неравенства в обществе, отдав частному сектору контроль над здравоохранением, образованием и пенсиями.

Оставшиеся в явном меньшинстве сторонники старой конституции утверждают, что именно благодаря ей Чили может похвастаться одной из самых стабильных в Латинской Америке экономик.

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