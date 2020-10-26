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  26 октября 2020
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Министр образования Узбекистана прокомментировал состояние школы, обсуждаемой в соцсетях

CentralAsia (UZ) -  Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал видео из школы в Чиракчинском районе, которое стало предметом обсуждения в социальных сетях.

Выступая перед журналистами после пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций 24 октября, Шерзод Шерматов сказал, что по крайней мере 300 школ в Узбекистане находятся в таком плачевном состоянии.

«В настоящее время в стране действует 1170 филиалов школ. Согласно анализу, один процент учащихся обучается в этих филиалах. Около 300 филиалов построено вручную, то есть построено самим населением и не ремонтируется. Эти сёла малонаселенные, также там имеются проблемы с водой, дорогами и электричеством. Но проблемы школы постоянно в обсуждении. Родители не хотят отдавать своего ребенка в школу, расположенную далеко от дома, так как дорога слишком долгая. К таким проблемам следует подходить централизованно, - сказал министр, добавив, что отремонтировать или закрыть школьные отделения в отдаленных и горных районах должны местные власти».

Шерзод Шерматов также сообщил, что до 2018 года в школы не вкладывались инвестиции, и что внимание к ним начали уделять лишь в ближайшие два года.

«То, что не делалось столько лет, невозможно сделать за два года», - отметил министр.

Несколько дней назад в соцсетях было опубликовано видео из 61-й школы, находящейся в плачевном состоянии в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области.

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