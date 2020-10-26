В Беларуси опровергли сообщения о массовых забастовках на заводах
- Азия и мир, общество
- 14:29, 26 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Власти Беларуси опровергли сообщения о массовых забастовках на заводах страны.
Как сообщил РИА Новости помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга, белорусские заводы работают в штатном режиме.
Также эту информацию подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Александра Исаева.
В понедельник некоторые белорусские СМИ и Telegram-каналы написали, что в стране начались стачки. В частности, речь шла об МТЗ, «Гродно Азоте», Минском заводе колесных тягачей, «Атланте», «Белкоммунмаше» и других.
Ранее бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила о начале с 26 октября «общенациональной забастовки».
До этого в воскресенье прошла многочисленная акция протеста в нескольких городах республики.