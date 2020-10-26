Idnes: почему Китаю удалось побороть коронавирус, а на Западе царит хаос

CentralAsia (CA) - В конце сентября президент США Дональд Трамп в своей речи в ООН призвал Китай взять на себя ответственность за «распространение коронавирусной инфекции по всему миру». Он добавил, что Пекин за это поплатится.

Однако пока все совершенно наоборот. Китайская экономика, опережая все ожидания, быстро восстает из пепла, и большинство аналитиков сходятся во мнении о том, что Пекин станет одним из экономических победителей в мире после пандемии, пишет автор статьи на чешском новостном портале Idnes.

«Почему Китаю (и не только ему, но и другим странам Восточной Азии, таким как Тайвань, Южная Корея, Вьетнам и, например, Сингапур) удалось победить коронавирус, а Запад продолжает метаться в хаосе, проигрывает и борется со второй волной заболевания? Что Китай и «компания» сделали по-другому, лучше, и в чем западные страны, напротив, оплошали?» - задается вопросом автор.

Прежде чем попытаться ответить на эти вопросы, нужно подчеркнуть главное. Речь не идет о том, что тоталитарные режимы, в том числе китайский, вообще лучше справляются с кризисными ситуациями, чем традиционные демократииж. Конечно, у диктаторов и автократов по определению есть некоторые «качественные преимущества», которые заключаются в том, что им не приходится считаться с общественным мнением. Их приказы не обсуждаются. В конце концов, Тайвань или Южная Корея, которые весь мир нахваливает за их подход к коронавирусной проблеме, являются демократиями в полном смысле, пишет портал.

Если принять тот факт, что азиаты не обязательно более стойкие и здоровые, чем западное население, то придется поискать другие причины. Помимо быстрой и решительной реакции на эпидемию, о чем уже много писали, в принципе свою роль играют еще несколько менее очевидных факторов, связанных с культурными особенностями и недавним опытом.

Одно точно: восточноазиатские общества в целом более дисциплинированны и легче подчиняются интересам большинства. Люди не хотят там особо выделяться из массы. Дело не только в «послушности». Выраженное коллективное чувство делает местное общество более солидарным. Это обусловлено преобладающими традициями, и именно в этом, кстати, секрет экономического успеха этих стран. Поэтому, несмотря на огромные различия, например, между Китаем и Тайванем, их реакция на пандемию была очень похожей.

«В конфуцианской цивилизации почтение к авторитетам, социальная стабильность, конформизм, стремление к общественной выгоде и подавление индивидуализма являются как раз теми факторами, которые в период глубоких кризисов сказываются позитивно», - заявил профессор международных отношений Ли Сунг-ююн из бостонского университета Тафтса. Эти конфуцианские традиции, по его словам, в таких странах, как Китай или Южная Корея, открыли перед «патерналистским государством большие возможности при реализации авторитета и введении противовирусных мер». Несомненно, это сыграло большую роль, ведь даже самые лучшие меры правительств ничто, если граждане их игнорируют.

А именно так происходит в большей части западных обществ. «Применить электронный браслет для соблюдения вынужденного карантина, как в Гонконге или Южной Корее, где-нибудь в Италии и Швеции, скорее всего, не получилось бы», - добавил Ли Сунг-ююн.

По словам специалистов, за первоначально неуверенным подходом к коронавирусу на Западе кроется один важный психологический фактор: вот уже много десятилетий западные процветающие общества не сталкивались с фатальными кризисами. Поэтому они впали в ложную уверенность, что беды и катастрофы могут случаться где-то далеко, а в их собственных краях будет вечный покой. Чувство опасности притупилось. И пока коронавирус шествовал по Китаю, Японии и Южной Корее, Запад бездействовал, теряя время на подготовку.

Наиболее показателен в этом смысле трагический пример Соединенных Штатов, которые теперь больше похожи на разрушенное государство, нежели на богатейшую сверхдержаву планеты, указывают специалисты.

«Только когда в Италии люди стали умирать сотнями, на Западе поняли, что коронавирус — это реальная проблема», - говорит Пол Хантер, профессор медицины в Университете Восточной Англии.

По сравнению с азиатскими странами на Западе больше индивидуализма, и это привело к тому, что западные граждане намного чаще бойкотировали противопандемические меры и устраивали протесты против ношения масок. Это недоверие, без сомнений, сыграло свою роль в том разгуле заболевания, который сегодня наблюдается США и Европе.

Азиаты, по крайней мере в успешных странах, отнеслись к проблеме совершенно иначе. В частности, им помогло то, что они уже сталкивались с подобным заболеванием SARS, распространившимся в 2003 году. В этом состоит еще один важный фактор, благодаря которому им удалось справиться с пандемией намного лучше, чем Западу.

Нигде не написано, что на до сих пор успешные азиатские страны коронавирус не сможет напасть снова, и что ситуация полностью не изменится. Но, судя по реакции на первую, а также вторую волну заболевания, кажется, как написал сингапурский исследователь Тан Тарн Хау, что западный метод защиты — это скорее зачарованный круг, полный хаоса, правительственной нерешительности и недоверия ко всему. Конечно, не везде и не всегда так. И тем не менее чтобы побороть коронавирус, этого недостаточно.

Перевод ИноСМИ.