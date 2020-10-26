В США covid-вечеринки становятся все популярнее среди молодежи

CentralAsia (CA) - В США в последнее время среди молодежи и студентов все популярнее становятся covid-вечеринки, пишет американское издание Ritz Herald.



К сожалению, некоторые молодые люди не воспринимают коронавирус всерьез и им кажется, что заразиться вирусом — это достаточно веская причина для организации вечеринок, указывает автор.



Первые covid-вечеринки состоялись в Вашингтоне весной 2020 года, и после этого они распространились по всей стране. Их организаторы специально приглашали людей, зараженных коронавирусом а участники собирали деньги вскладчину и начинали тесно общаться, веселясь всю ночь и пытаясь заразиться.



Автор отмечает, что кто-то приходит на такие вечеринки пощекотать нервы, кому-то нравится риск и азарт, а кто-то надеется быстро разбогатеть. Некоторые люди просто не обращают внимания на опасность вируса или считают, что это не более чем розыгрыш. 30-летний техасец, заразившийся вирусом на covid-вечеринке, считал также. Перед смертью он сказал врачам: «Я думаю, что совершил ошибку. Я считал, что это розыгрыш, но оказалось, что это не так».



В результате таких собраний все участники становятся ходячим биологическим оружием и ускоряют распространение вируса.



Количество посетителей covid-вечеринок никто и никак не контролирует. Это может быть частная вечеринка для десятка друзей, а может быть и мероприятие для сотен участников. В любом случае каждое такое сборище становится рассадником эпидемии. Каждый его участник не только подвергает себя неоправданному риску, но и создает опасность для сотен и тысяч людей, с которыми он будет контактировать в будущем, заключает издание.

