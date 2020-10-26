[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  26 октября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Санкт-Петербурге возник дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов

CentralAsia (CA) -  Северная столица испытывает колоссальную нехватку кадров, и причина тому — отправившиеся по домам мигранты, заявил в эфире канала «Санкт-Петербург» председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

«Колоссальный спрос на персонал с очень простой подготовкой. Но его мало, потому что не только иностранные трудовые мигранты выехали из города, они как раз все остались из-за того, что границы закрыты, как наши, так и стран исхода. Но и уехали люди, которые приезжали раньше из других регионов. И их кем-то надо заменять. И вот этих «кого-то» в городе недостаточно. Реально имеет место колоссальный дефицит рабочей силы. И сейчас решением этой задачи все усиленно заняты», - сказал Чернейко.

Глава комитета уточнил, что наибольший дефицит сегодня испытывают сферы общепита, торговли и строительства.

print
  • В Австралии трехлетняя девочка умерла, проглотив батарейку
  • Дистанционное обучение — перспективное или пугающее будущее образования?
  • В Испании ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com