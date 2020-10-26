В Санкт-Петербурге возник дефицит рабочей силы из-за оттока мигрантов

CentralAsia (CA) - Северная столица испытывает колоссальную нехватку кадров, и причина тому — отправившиеся по домам мигранты, заявил в эфире канала «Санкт-Петербург» председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.



«Колоссальный спрос на персонал с очень простой подготовкой. Но его мало, потому что не только иностранные трудовые мигранты выехали из города, они как раз все остались из-за того, что границы закрыты, как наши, так и стран исхода. Но и уехали люди, которые приезжали раньше из других регионов. И их кем-то надо заменять. И вот этих «кого-то» в городе недостаточно. Реально имеет место колоссальный дефицит рабочей силы. И сейчас решением этой задачи все усиленно заняты», - сказал Чернейко.



Глава комитета уточнил, что наибольший дефицит сегодня испытывают сферы общепита, торговли и строительства.