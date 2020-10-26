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  26 октября 2020
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В Узбекистане до 2024 года заработную плату учителей повысят до $1 тыс

CentralAsia (UZ) -  К 2024 году ежемесячная зарплата учителей, добившихся хороших показателей, будет постепенно увеличена до 15 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщил министр народного образования Шерзод Шерматов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Министр рассказал о проекте постановления президента, который предполагается принять, о дальнейшем совершенствовании системы образования, развитии науки.

Документ предусматривает повышение месячной заработной платы учителей до в 15 минимальных размеров оплаты труда, а также повышение платы за руководство классом в 1,5 раза.

Заработная плата методистов будет равна базовой ставке учителя высшей категории.

Будут поощряться руководители общеобразовательных школ с высокой посещаемостью выпускников. Учителям победителей международных научных олимпиад будет присвоена высшая квалификационная категория.

Также будут созданы фонды поощрения педагогов системы народного образования.

В настоящее время 1 МРОТ в Узбекистане составляет 679330 сум (около 68 долларов США).

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