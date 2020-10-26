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  26 октября 2020
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В Казани откроется Торговый дом Туркменистана

CentralAsia (TM) -  О планах открыть Торговый дом Туркменистана в столице Республики Татарстан сообщил сегодня на днях на расширенном заседании Кабинета Министров вице-премьер Чары Гылыджов, передает "Туркменпортал".

Президент Туркменистана отметил, что сотрудничеству с Татарстаном отводится важное значение с учётом как имеющихся возможностей партнёрства, так и исторических связей между братскими народами.

«Туркменистан и Татарстан обладают мощным промышленным потенциалом. У нас впереди много проектов, реализация которых нацелена на повышение благосостояния наших народов», - отметил глава государства.

Поддержав предложение об открытии Торгового дома Туркменистана в Казани, глава государства дал вице-премьеру соответствующие поручения, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана. Торговые дома Туркменистана функционируют в Афганистане, Беларуси, Кыргызстане, Грузии, Москве.

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