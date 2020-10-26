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  26 октября 2020
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В Узбекистане рост цен на мясо объяснили стоимостью кормов и сокращением импорта из Казахстана
// Турмуш

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане министерство экономического развития и сокращения бедности опубликовало отчет об уровне инфляции за сентябрь текущего года. В документе специалисты ведомства назвали основные причины подорожания мяса.

«Анализ инфляции за сентябрь показывает, что основной причиной роста цен стала конъюнктура роста на продовольственные товары, что в свою очередь объяснялось повышением цен на мясную и масложировую продукции, хлебопродукты, и яйца, а также сезонным повышением цен на плодоовощную продукцию», - отмечается в документе.

Из вышеперечисленных товарных групп, в первую очередь основными причинами роста цен на мясную продукцию являются сезонное снижение остатков сырья, в частности, хлопкового шрота, шелухи и кормосмеси, что также привело к росту их биржевых цен на 17%, 21% и 27%.

Кроме того, в документе отмечается сокращение импорта рогатого скота в связи с ограничениями по экспорту со стороны Казахстана. К примеру, в 2020 году по результатам 8 месяцев было ввезено всего лишь 25 тыс. голов КРС и 12,5 тыс. голов МРС, по сравнению с 2019 годом, когда импорт голов КРС и МРС по итогам 8 месяцев составлял 146 тыс. голов и 258 тыс. голов, соответственно.

«Из вышеперечисленных факторов и зеркального движения цен на мясо в мире и у нас в стране обуславливает, что повышение цен на мясную продукцию не в полной мере зависело от внешних факторов, а в вполне вероятно формировалось из-за слабого внутреннего урегулирования цен. Это в свою очередь вполне было связано с неразвитостью кормовой базы для обеспечения адекватного уровня предложения мясной продукции, несмотря на скромное увеличение уровня производства», - говорится в документе.

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