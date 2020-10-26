Темпы роста зарплат в Узбекистане замедлились более чем три раза

CentralAsia (UZ) - Темпы роста среднемесячной заработной платы узбекистанцев за январь-сентябрь 2020 года снизились с 22,9% в начале года до 6% в октябре, сообщает пресс-служба Госкомстата.

По данным ведомства, среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности, по отношению к среднереспубликанскому уровню заработной платы, сложилась значительно ниже в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 30,2 %, образования – на 24,7 %. Значительно выше среднереспубликанского уровня она наблюдается в финансовой и страховой деятельности – на 125,0 %, сфере информации и связи — на 67,4 %.

Согласно Госкомстату, по видам экономической деятельности, по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, отмечен рост среднемесячной заработной платы. Отмечается, что значительный ее рост произошел в финансовой и страховой деятельности — на 31,8 %, здравоохранении и предоставлении социальных услуг — на 20,0 %, перевозке и хранении — на 17,2 %, строительстве — на 16,3 %, торговле — на 11,5 %, искусстве, развлечениях и отдыхе — на 11,2 %, образовании — на 10,8 %, промышленности — на 10,7 %, информации и связи — на 8,0 %.