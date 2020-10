Пользователи соцсетей заявили, что Меланию Трамп иногда заменяют двойники. Фото

CentralAsia (CA) - Фотография Дональда и Мелании Трамп возродила новые теории о том, что первую леди США иногда заменяют «двойники», пишет Lad Bible.



На фотографии, сделанной 22 октября, пара садится в вертолет на территории Белого дома в Вашингтоне. Тогда они впервые вместе появилась на публике после того, как оба заразились коронавирусом.





Trump is so pathetic that when he can't con his wife to go out with him, he has a body double that stands in. #fakemelania pic.twitter.com/d1UCs53hOE