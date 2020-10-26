Госбюджет Туркменистана на 2021 год сократили на 6%

CentralAsia (TM) - 24 октября состоялось заседание Меджлиса (парламента) шестого созыва, на котором депутаты единогласно приняли Закон «О Государственном бюджете Туркменистана на 2021 год».

Как сообщает госинформагентство ТДХ, бюджет на следующий год «определит динамику развития страны и в целом нацелен на повышение благосостояния народа».

Статья 1 Закона о утверждает Государственный бюджет Туркменистана на 2021 год по доходам и расходам в сумме 79 509,6 миллионов манатов (23, 7 млрд долларов США).

Статья 2 утверждает Централизованный бюджет Туркменистана на 2021 год по доходам и расходам в сумме 72 075,0 миллионов манатов (21,4 млрд долларов США).

Ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал членов правительства и депутатов учесть «реалии времени» при составлении бюджета на 2021 год, который будет «таким же сложным как 2020-й».

Согласно плану, в 2020 году доходная часть госбюджета должна составить 84,4 млрд манатов (более 25 млрд долларов СШ), а расходная – 84,3 млрд.

В 2018 году доходы госбюджета составили 85,96 млрд манатов, хотя при его составлении доходная часть планировалась на уровне 95 508,5 млрд.

В 2017 году из запланированных 103,5 млрд манатов в бюджет поступило 85,8 млрд.