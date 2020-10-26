Эксперт рассказал, как iPhone информирует владельца о слежке

CentralAsia (CA) - Apple в новых устройствах с iOS 14 ввела функцию индикатора прослушивания, который подает сигналы о возможной слежке. Если на телефоне будет активирована камера или микрофон, в правом верхнем углу дисплея загорится оранжевая точка. Это является показателем того, что приложение может тайно получать сведения о хозяине телефона, рассказал агентству «Прайм» директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, каждая компания-производитель собирает часть данных о владельце устройства, но как правило, они не критичны: местоположение, информация о действиях с аппаратом. Другое дело – приложения: они могут собирать любые сведения.

Чтобы пользователь чувствовал себя защищенным от слежки, ему нужно внимательно читать, каким приложениям он отдает разрешения и на какие именно действия. В настройках смартфона всегда можно поставить запреты на подозрительные операции, рекомендует специалист.

«Также пользователь должен регулярно посещать центр управления своего iPhone — там есть сведения о том, когда и как то или иное приложение использовало камеру и микрофон», - говорит Мясоедов.

По словам генерального директора российского представительства компании Bitdefender Дениса Елисеева, новый функционал в прошивке IOS 14 – это не столько забота о клиенте, сколько спланированный маркетинговый ход. При этом подобная практика пойдет на пользу пользователям. Для Apple и пользователей IPhone это, скорее, апгрейд уже существующей программы безопасности пользователей.

«Следует отметить, что остановить слежку и контроль за устройством не получится, но пользователи будут как минимум знать о ней», - заключил эксперт